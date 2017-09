Sony wprowadza na rynek trzy nowe projektory 4K

Znany potentat rynku elektroniki użytkowej wzbogaca ofertę projektorów do kina domowego o nowe, zaawansowane modele projektorów multimedialnych. Nowości od Sony przystosowane zostały do wyświetlania obrazu 4K HDR i pomogą kinomanom uzyskać imponujący, realistyczny obraz we własnych czterech ścianach.

Wymieniając w kolejności zaawansowania zaprezentowane przez Sony projektory noszą oznaczenia VPL-VW260ES, VPL-VW360ES oraz VPL-VW760ES. Wszystkie wyposażone są w najnowocześniejsze panele SXRD firmy Sony o rzeczywistej rozdzielczości 4K, dzięki czemu wyświetlany obraz odznacza się szczegółowością i wysokim kontrastem. Uzupełnia je technologia przetwarzania Reality Creation, która wykorzystuje specjalny algorytm firmy Sony, by optymalnie odwzorować piksele i nadać obrazowi świeży, szczegółowy wygląd.