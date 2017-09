Sony XDCAM PXW-Z90, NXCAM HXR-NX80 i Handycam FDR-AX700 z 273 polami AF z detekcją fazy oraz nagrywaniem obrazu 4K HDR

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu do oferty trzech nowych kamer 4K HDR¹: XDCAM PXW-Z90, NXCAM HXR-NX80 oraz Handycam FDR-AX700. Są one wyposażone w system Fast Hybrid AF oraz warstwowy przetwornik obrazu Exmor RS CMOS typu 1,0". Wszystkie trzy modele są zgodne z systemem organizacji pracy „Instant HDR” (High Dynamic Range — duży zakres dynamiczny). Jest on przeznaczony do wielu zastosowań i pozwala uzyskać materiały HDR przy minimalnym nakładzie pracy w postprodukcji.

System Fast Hybrid AF zapewnia dużą dokładność ustawiania i śledzenia ostrości w czasie filmowania. Jest to zasługa 273 pól AF z detekcją fazy pokrywających około 84% kadru, gęstego rozmieszczenia pól i nowo opracowanego algorytmu automatycznego ustawiania ostrości. Łatwość precyzyjnego nastawiania ostrości ma szczególne znaczenie przy nagrywaniu filmów 4K[i]. Identyfikację obszaru, na który w czasie nagrywania filmu jest nastawiona ostrość, umożliwia wygląd pól AF z detekcją fazy. Nowe kamery są wyposażone w wizjer OLED o dużej rozdzielczości (OLED typu 0,39", 2,359 mln pikseli) oraz duży, 3,5-calowy ekran LCD (1,555 mln pikseli), którego zaawansowane funkcje dotykowe pozwalają szybko przestawiać ostrość z jednego obiektu na inny. Użytkownik może również skonfigurować takie ustawienia, jak szybkość napędu systemu AF, zakres głębi przy śledzeniu czy czułość przełączania obiektu, dostosowując je do różnych tematów i stylów zdjęć.