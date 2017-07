Sony zapowiada nową kamerę z rodziny CineAlta

Nie tylko Nikon chwali się prowadzeniem prac nad zaawansowanym sprzętem, który ma w bliżej nieokreślonej przyszłości wzbogacić jego ofertę. Również firma Sony chwali się zaawansowanymi pracami nad najnowszym sprzętem z jednej ze swoich najlepszych ofert, czyli nową profesjonalną kamerą filmową z systemu CineAlta. I sądząc po pierwszych informacjach, naprawdę jest na co czekać.

Sezon ogórkowy w pełni – tylko tym da się wyjaśnić, że już nawet producenci sprzętu fotograficznego i wideo coraz częściej sięgają po formułę "zapowiedzi zapowiedzi produktu", byle tylko choć trochę rozgrzać emocje potencjalnych klientów odpoczywających gdzieś na zasłużonych wakacjach. Choć trzeba przyznać, że niekiedy wiadomości te potrafią być elektryzujące. Fotografowie mają już czego oczekiwać, dzięki enigmatycznej zapowiedzi Nikona D850 , ale jak się okazuje, również wymagający filmowcy mogą mieć powody do zadowolenia, a to za sprawą pierwszych zapowiedzi firmy Sony na temat tego, czym będzie charakteryzować się najnowsza konstrukcja z rodziny CineAlta.

