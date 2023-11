Sony zaprezentowało model A9 III

Sony przedstawiło światu swoje najnowsze dziecko - model Alfą 9 Mark III, który jest pierwszym na świecie aparatem z globalną migawką - Oznacza to, że może fotografować z prędkością 120 kl/s bez zaciemnienia i oferuje minimalny czas naświetlania wynoszący aż 1/80 000 s.



Sony A9 III z centralną migawką

Najnowszy aparat bezlusterkowy Sony oferuje matrycę o rozdzielczości 24,6 MP, która według producenta zapewnia doskonałe wyniki przy wysokich wartościach czułości ISO i bardzo duży zakres dynamiczny. Stabilizacja w korpusie ma wydajność 8 EV. Wykorzystywany procesor obrazu to Bionz XR, który w porównaniu do tego wykorzystywanego przez model A9 II zapewnia 8-krotnie większą moc obliczeniową. Oznacza to z pewnością jeszcze bardziej wolne od szumów obrazy i błyskawiczne działanie.