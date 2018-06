Sony zaprezentowało nowy wizjer OLED, który ma oferować rozdzielczość UXGA i imponującą prędkość odświeżania

Sony zaprezentowało nowy, rewolucyjny wizjer OLED, który ma gwarantować jeszcze bardziej realistyczny obraz. Ma o tym decydować zastosowanie niezwykle małych pikseli o rozmiarze 6,3 μm, które pozwalają uzyskać imponującą, jak na ten rodzaj podzespołu, rozdzielczość UXGA 5,76 MP (1600x1200 pikseli). W porównaniu z i tak świetnym wizjerami stosowanymi w aparatach takich jak Panasonic GH5 i Sony a7R III rozdzielczość została zwiększona niemal 1,6-krotnie. Pomimo rozwinięcia możliwości wizjera pobór mocy ma pozostać taki sam, jak w obecnie stosowanych elementach.

Wizjer może działać w dwóch trybach – progresywnym, w którym następuje odczyt linii po linii z prędkością 120 kl./s, a także w trybie dwu-liniowo progresywnym, w którym dochodzi do zmniejszenia o połowę rozdzielczości pionowej, co skutkuje zwiększeniem prędkości odświeżania do 240 kl./s. Wizjer ten powstał wskutek przeprojektowania dotychczas stosowanych struktur i zastosowania układu filtrów barwnych umieszczonych bezpośrednio na diodzie krzemowej. Przebudowany został również obwód elektryczny, co spowodowało zmniejszenie o połowę wymaganego napięcia.