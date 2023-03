Spektakularne nagranie ze wraku Titanica

Materiał filmowy nagrany w 1986 roku, który pokazuje wrak spoczywającego na dnie Titanica, został po raz pierwszy upubliczniony. 80-minutowy film umożliwia spojrzenie na ten słynny statek, który zatonął w 1912 roku.

W lipcu 1986 zdalnie sterowany pojazd podwodny Jason Junior wyposażony w kamery zarejestrował dokładnie wrak Titanica. Przez długi czas po zatonięciu Titanica ograniczenia techniczne i rozległy obszar poszukiwań uniemożliwiał odnalezienie wraku. Jednakże w 1985 roku zespół francuskich i amerykańskich naukowców zlokalizował go pod wodą na głębokości ponad 3780 metrów, około 563 kilometry na południowy wschód od Nowej Fundlandii w Kanadzie.

