Spektakularne zdjęcia ukazujące start rakiety kosmicznej

Oglądanie na żywo startu rakiety to z pewnością niezwykle emocjonujące przeżycie. Jednakże dla Johna Kraus, który wychował się w pobliżu Przylądku Canaveral takie widowisko było codziennością. Nic więc dziwnego, że gdy w 2015 roku rozpoczął przygodę z fotografię, starty statków kosmicznych stały się tematem jego zdjęć. Po udokumentowaniu kilku startów jego hobby przerodziło się w pełnowymiarową pracę, co pozwoliło mu dzielić obydwie pasje - sprzęt kosmiczny i fotografię. Dnia 2 listopada 2019 mógł uwiecznić start rakiety Antares.



Antares to rakieta stworzona z myślą o przenoszeniu ciężkich ładunków na orbitę nisko-okołoziemską. Po raz pierwszy rakieta ta wystartowała w 2013 roku i od tego czasu odbyła dziesięć udanych misji. John Kraus uwiecznił jak w przestrzeń wzbija się rakieta, mająca na swoim pokładzie przesyłkę o łącznej wadze ponad 3600 kg, która była adresowana do załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Dla Krausa największym wyzwaniem podczas realizacji tej sesji było znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Start Antares odbywał się w bazie w Virginii, a ponieważ fotograf ten na codzień pracuje na Przylądku Canaveral, musiał pracować w obcym terenie. Podczas takiego krótkotrwałego wydarzenia jak wystrzelenie rakiety, właściwe zaplanowanie realizacji jest kluczowe. Fotograf miał na szczęście pewne doświadczenie w Virginii, gdyż fotografował w kwietniu 2019 roku poprzedni start Antaresa.

Efekty pracy Johna Krausa są zdumiewające. Niezwykle imponująco wyglądają zbliżenia płomieni tryskających z silników rakiety. Obrazy te stają się symbolem tego, czego udało się dokonać, odrywając się od powierzchni Ziemi i wynosząc sprzęt oraz ludzi w przestrzeń kosmiczną.

Fotograf do wykonania fotografii startu rakiety używał aparatu aktywowanego dźwiękiem. Dla Johna Krausa znaczące jest to, iż jego zdjęcia zwiększają świadomość ludzi, iż starty rakiet nadal się odbywają, pomimo szumnego zakończenia przez NASA programu promów kosmicznych. "Często otrzymuję informacje, iż moje fotografie zainspirowały kogoś, do obejrzenia startu rakiety na własne oczy" - zdradza autor spektakularnych ujęć, dodając, że "wielu nauczycieli wykorzystuje moje fotografie do omawiania kosmonautyki na lekcjach".

Warto zobaczyć także poniższe wideo, pokazujące fotografa rejestrującego start rakiety przy pracy.