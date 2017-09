Spektakularne zdjęcie Drogi Mlecznej wprost z krawędzi Nowej Zelandii

Wyspa Południowa, największa z wysp Nowej Zelandii, to ponad sto pięćdziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych pokrytego bujną zielenią terenu, który zachwyca i oszołamia. Uroda tej ziemi blaknie jednak, gdy tylko spojrzy się wysoko, w górę. To tu mieści się jedno z największych na świecie naturalnych obserwatoriów ciemnego, wolnego od sztucznych świateł nieba. Właśnie tu niebo skrzy się blaskiem tysięcy gwiazd, a Droga Mleczna widoczna jest w pełnej krasie.

Jednym z mieszkańców tej ziemi jest Paul Wilson, fotograf i zagorzały obserwator gwiazd. Wilson spędził niezliczoną ilość godzin, podróżując do najbardziej oddalonych zakątków wyspy, by wycelować obiektyw w niebo. "Nowa Zelandia jest wspaniała pod względem widoku nieba – mówi. – Jeśli tylko wyjedziesz z miasta, możesz zobaczyć tu Drogę Mleczną".

