Sprawdź grudniowe terminy fotograficznych e-kursów

8 grudnia 2017 r. Fotografowanie ruchu W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie. Cena: 89,00 zł Szczegółowy program Dołącz do uczestników 11 grudnia 2017 r. Filmowanie aparatem i edycja wideo Na przestrzeni ostatnich lat filmowanie aparatami fotograficznymi przeszło znaczną ewolucję. Funkcja, która kiedyś była tak naprawdę tylko dodatkiem do aparatów kompaktowych i nie występowała w "poważnych i prawdziwych" aparatach cyfrowych rozwinęła się i trafiła do lustrzanek. Okazało się wówczas, że filmowanie aparatem fotograficznym ma pewne zalety, których kamery wideo i filmowe nie są w stanie zaoferować bez zainwestowania naprawdę poważnych kwot pieniędzy. C ena: 129,00 zł Szczegółowy program Dołącz do uczestników