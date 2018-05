Sprawdź, jakie kursy fotograficzne rozpoczną się w tym tygodniu

21.05.2018 r. E-szkoła portretu Portret to gatunek fotografii uprawiany z powodzeniem jedynie przez twórców, którzy osiągnęli najwyższy poziom techniczny i artystyczny. Dobry portret to suma doświadczenia, wrażliwości, umiejętności obserwacji, nawiązania kontaktu z osobą portretowaną. Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem. Udział w e-szkole portretu i jej ukończenie pozwoli Ci na uzyskanie świetnych rezultatów w fotografii portretowej. - 18 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami. Cena: 290,00 zł 22.05.2018 r. Fotografia produktów Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. Ale w e-kursie: "Fotografia produktów" nie chodzi o pokazanie wielkich projektów. Chcemy, aby każdy, kto ma choćby niewielkie pojęcie o fotografii, mógł tworzyć zdjęcia, które będą sprzedawały. A to wymaga wiedzy i ćwiczeń. - 7 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek: Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami. Cena: 139,00 zł 24.05.2018 r. Kompozycja w fotografii Dobra kompozycja to nie tylko dobre oko i odrobina "tego czegoś" - to przede wszystkim duża dawka wiedzy. Opanowanie reguł kompozycji, jak i późniejsze świadome ich przekraczanie pozwala rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie śmiałeś marzyć. - 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

- film szkoleniowy;

- dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami. Cena: 97,00 zł 25.05.2018 r. Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony Lightroom w nowej odsłonie jest narzędziem mocno odświeżonym i stanowi znaczący krok naprzód w stosunku do tego, co użytkownicy Lightrooma znali wcześniej. Składa się tak naprawdę z dwóch aplikacji, z których jedna (Lightroom Classic CC) stanowi wersję rozwojową starego Lightrooma opartą na przepisanym kodzie, natomiast druga (Lightroom CC) to aplikacja napisana całkowicie od nowa. - 15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek specjalny Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami. Cena: 159,00 zł