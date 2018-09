Sprawdź, jakie kursy fotograficzne rozpoczną się w tym tygodniu

24.09.2018 r. Fotografia produktów Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. Ale w e-kursie: "Fotografia produktów" nie chodzi o pokazanie wielkich projektów. Chcemy, aby każdy, kto ma choćby niewielkie pojęcie o fotografii, mógł tworzyć zdjęcia, które będą sprzedawały. A to wymaga wiedzy i ćwiczeń. 7 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 139,00 zł 25.09.2018 r. Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących Jak fotografować, żeby Twoje zdjęcia wyróżniały się w galeriach internetowych i mediach społecznościowych? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym e-kursie SwiatObrazu.pl, który ma za zadanie przybliżyć techniki – zarówno fotograficzne, jak i związane z cyfrowymi manipulacjami obrazem – umożliwiające znaczne podniesienie poziomu estetycznego i technicznego Waszych zdjęć. 10 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 99.00 zł 26.09.2018 r. Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony Lightroom w nowej odsłonie jest narzędziem mocno odświeżonym i stanowi znaczący krok naprzód w stosunku do tego, co użytkownicy Lightrooma znali wcześniej. Składa się tak naprawdę z dwóch aplikacji, z których jedna (Lightroom Classic CC) stanowi wersję rozwojową starego Lightrooma opartą na przepisanym kodzie, natomiast druga (Lightroom CC) to aplikacja napisana całkowicie od nowa. 15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 159,00 zł 28.09.2018 r. Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Dla wszystkich, którzy nie zamierzają pogodzić się z fotograficznymi wpadkami przygotowaliśmy unikalny e-kurs: Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji. 14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 97.00 zł