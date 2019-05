Sprawdź jakie e-kursy rozpoczęły się w tym tygodniu - to ostatni moment, aby dołączyć do Uczestników

Fotograf i działalność gospodarcza

Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele...

Uwaga! Każdy rok przynosi pewną ilość zmian w przepisach dotyczących działalności gospodarczej, podatków, rachunkowości czy ubezpieczeń społecznych. Ale rok 2019 można uznać za wyjątkowy - ilość zmian jest bardzo duża, i wpłyną one w różny sposób na wiele obszarów aktywności. Również fotografowie, prowadzący działalność gospodarczą albo Ci, którzy zamierzają ją rozpocząć, będą musieli zareagować na zmieniające się dość istotnie warunki gry. Jakich zmian należy się spodziewać? Dla wszystkich, którzy będą szukali niełatwych odpowiedzi na te pytania przygotowujemy nową edycję e-kursu: Fotograf i działalność gospodarcza - edycja 2019.

19 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny - Lekcja nr 20: wzory pism i umów dla fotografa z komentarzem

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 290 zł

Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji

Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Dla wszystkich, którzy nie zamierzają pogodzić się z fotograficznymi wpadkami przygotowaliśmy unikalny kurs fotografii: Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji.

14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 97 zł

Fotografowanie ruchu

W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie.

3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Wpływ pozycji fotografa na jakość zdjęcia

dodatek: Zza kulis fotografowania sportowych pasji

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 89 zł