Sprawdź którzy fotografowie twierdzą: czym więcej tym lepiej

Niejednokrotnie pisaliśmy, że w fotografii liczy się jakość a nie ilość. Ale czy na pewno tak jest? W końcu sam mistrz Henri Cartier-Bresson powiedział: Twoje pierwsze 10 tysięcy zdjęć będzie twoimi najgorszymi.



"Najczęstszych błąd, jaki popełniają początkujący fotografowie? Nie spędzają dość czasu za aparatem. Chcesz robić postępy? Fotografuj, fotografuj, fotografuj!" – to Moose Peterson.

Fot. Moose Peterson

"Pracuj ciężko i wykonuj dużo zdjęć, nie ma żadnych skrótów" – radzi portrecistka Gianluca Fontana

Fot. Gianluca Fontana

"Fotografuj, fotografuj i jeszcze raz fotografuj. Jedyną drogą do doskonałości jest powtarzanie działań. Im więcej odkrywasz, tym bardziej kreatywnie myślisz i masz więcej motywacji" - radzi Todd McLellan.

Fot. Todd McLellan

"Trzeba po prostu wyjść, robić zdjęcia i cieszyć się tym. Im więcej ćwiczysz, tym lepsze osiągniesz efekty, a i bardziej kochasz to co fotografujesz, tym bardziej będzie to emanować z Twoich zdjęć" - radzi Alex Greenshpun.

Fot. Alex Greenshpun

"Wszystkiego nauczyłem się metodą prób i błędów, powtarzałem czynności tak długo, aż uzyskałem pożądany efekt" - mówi Erik Johansson.

Fot. Erik Johansson

"W ciągu jednego dnia w Nowym Jorku mogę wykonać około 500 zdjęć" – mówi fotograf uliczny Ron Gessel.

Fot. Ron Gessel

"Zanim zostaniesz fotografem fotografuj, fotografuj i jeszcze raz fotografuj" - tak twierdził Erik Almas.

Fot. Erik Almas

Jeśli marzysz o tym, aby konsekwentnie rozwijać swoje fotograficzne umiejętności, weź udział w treningu fotograficznym redakcji SwiatObrazu.pl. Wiadomo nie od dziś, że wspólne trenowanie to zawsze dodatkowa motywacja.