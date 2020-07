Niezwykłe zjawisko na niebie - zobacz zdjęcia niecodziennych piorunów

Niektóre zjawiska atmosferyczne wyglądają tak, jakby były wytworem fantazji - Do takich należy z pewnością tak zwany Sprite (inaczej sprit, duszek czy chochlik). Jest to specyficzne wyładowanie elektryczne zachodzące w jonosferze, które wygląda naprawdę spektakularnie i wręcz surrealistycznie. Nic dziwnego że w historii ludzie przypisywali mu różną naturę, były między innymi odpowiedzialne za rzekome obserwacje UFO.



Fotograf Paul M. Smith poświęcił swoją karierę poszukiwaniom i rejestracjom tego zjawiska. Nie jest to łatwe, gdyż niecodziennie można je obserwować. Fotograf ten jednak dorobił się przydomka "łowcy duszków" i w celu wykonywania nowych fotografii burzowych zjawisk podróżuję po całej Ameryce Północnej. Dodatkowo prowadzi warsztaty na temat chochlików.

"Są tak piękne, że należą dla mnie do jednych z najbardziej zdumiewających zjawisk w przyrodzie" podsumowuje swoją fascynację Paul M. Smith. Najbardziej cieszy go w jego pościgu za chochlikami to, iż każda z fotografii może pomóc w jeszcze lepszym zrozumieniu - wciąż dość tajemniczego - zjawiska.

To zadziwiające, ale pierwsze fotografie Sprite powstały dopiero w 1989 roku. Tym bardziej imponujące są osiągnięcia Paula M. Smitha. Wynika to z jego ogromnego doświadczenia, które pomaga mu w śledzeniu zjawisk burzowych i prognozowaniu, gdzie mogą być obecne burzowe chochliki.

Fotograf ma nadzieję, iż efekty jego pracy wzbudzą ciekawość widzów i pozwolą na lepsze zrozumienie tajemnic przyrody. "Chochliki są tak ekscytujące, ponieważ górne warstwy naszej atmosfery są wciąż stosunkowo słabo poznane i trudne do zbadania" stwierdza Paul M. Smith.

Sprite na fotografiach autorstwa Paula M. Smitha