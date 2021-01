To koniec pewnej ery - Olympus finalizuje sprzedaż działu sprzętu fotograficznego

Olympus sfinalizował zapowiadaną od dłuższego czasu sprzedaż swojego działu sprzętu fotograficznego firmie Japan Industrial Partners (JIP) - Transakcja oficjalnie nastąpiła z dniem 1 stycznia 2021 roku, a w jej efekcie OM Digital Solutions czyli korporacja wchodząca w skład JIP przejmie działalność Olympusa związaną ze sprzętem fotograficznym.



W komunikacie prasowym Olympus stwierdza, że ostateczne przeniesienie, którego szczegóły zostały ustalone na podstawie umowy podpisanej przez obie zainteresowane strony w dniu 30 wrześnie 2020 roku oficjalnie zostało sfinalizowane. JIP założył nową markę OM Digital Solution i będzie nadal prowadzić działania związane ze sprzętem fotograficznym Olympusa z dotychczasowej siedziby w Japonii. Co więcej dotychczasowy dyrektor wykonawczy Olympusa Shigemi Sugimoto został mianowany dyrektorem generalnym OM Digital Solutions.

