Sony stworzyło pierwsze na świecie matryce z wbudowaną sztuczną inteligencją

Sony zaprezentowało pierwsze na świecie sensory obrazu w wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji. Czujniki te są w stanie przetwarzać zarejestrowane obrazy i wyodrębniać inteligentne metadane z ogromną prędkością.



Czujniki oznaczone IMX500 i IMX501 mogą być sparowane z usługami w chmurze, a wbudowana sztuczna inteligencja "zmniejsza opóźnienie transmisji danych, minimalizuje wszelkie obawy związane z prywatnością użytkowników i zmniejsza zużycie energii" zdradza Sony. Omawiane sensory mają rozmiary 1/2,3’’ i wykorzystują technologię tylnego podświetlenia. Cechują się rozdzielczością 12,3 MP i możliwością obsługi jakości 4K z prędkością 60 kl./s. Ich cena powinna wynosić około odpowiednio 93 USD (ok. 390 złotych) i 187 USD (około 780 złotych).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem