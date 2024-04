Standardowy obiektyw o jasności f/1 do Sony od Voigtlandera

Na rynku pojawi się nowy standardowy obiektyw o jasności f/1 do aparatów z mocowaniem Sony E - To konstrukcja opracowana w Cosina - Voigtlander: Nokton 50mm f/1.











Voigtlander Nokton 50mm f/1 z mocowaniem Sony E

Chociaż na rynku jest już dostępny taki obiektyw z mocowaniem Nikon Z i Nikon M, to jednak wersja dla Sony E będzie się trochę różniła. Konstrukcja tego obiektywu będzie nieco odbiegała od tej we wspomnianych modelach, jednakże będzie już bardziej zbliżona do tej, którą oferuje wersja z mocowaniem Canon RF. Różnica będzie polegała np. na odmiennej średnicy gwintu filtra.