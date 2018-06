Stanko AbadÅ¾iÄ‡ – chorwacki mistrz nastroju

Stanko Abadžić to chorwacki fotograf... i nie chodzi tylko o to, żeby inspirować się zdjęciami z Chorwacji, która jest chyba teraz jednym z najpopularniejszych kierunków wyjazdowych. Zresztą większość zdjęć Abadžicia nie powstała w Chorwacji – fotograf zrobił je w Berlinie, Pradze, w sąsiednich krajach położonych nad Adriatykiem. Chodzi raczej o nastrój, jaki bije z jego fotografii, pełen letniego ciepła, sielski, łagodny i malowniczy. A przecież dokładnie takie powinny być wspomnienia z wakacji!

W 1995 roku fotograf przeprowadził się z Chorwacji do Pragi, która jest uważana za jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Tym samym czeska stolica stała się jedną z głównych bohaterek jego zdjęć. Obok Pragi drugim ulubionym miejscem jest wybrzeże Adriatyku.

Abadžić urodził się w 1952 roku w miejscowości Vukovar. O tym, że zostanie fotografem, wiedział już w wieku 15 lat. Najpierw tajniki techniki zgłębiał w młodzieżowym domu kultury, później wyjechał na studia do Niemiec. Od początku najbardziej interesowała go fotografia prasowa – przez wiele lat swojego zawodowego życia był etatowym fotografem w gazetach (m.in. w poczytnej "Vjesnik").

