Stany skupienia wody przedstawiają na zdjęciach Elżbieta i Marek Lejbrandtowie

Podstawowe stany skupienia wody, czyli ciecz, gaz i ciało stałe - brzmi to bardzo naukowo i technicznie, ale w tych słowach może być zawarta nie tylko sucha treść, ale i umiejętność zobaczenia wody w inny sposób. Może to być kolorowa mgła o świcie, chmury przed burzą i po zachodzie słońca, śnieg lub lód zmieniający swoje barwy od pomarańczowej do niebieskiej w zależności od kąta padania promieni światła. Wystarczy wstać przed świtem lub poczekać wytrwale aż słońce zniknie za horyzontem, żeby zobaczyć teatr stworzony przez światło odbijające się w kropelkach wody na łące i w powietrzu.

