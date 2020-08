Haftowanie na zdjęciach - ciekawy pomysł na prace

Hao Can to artysta, który eksploatując archiwalne fotografie daje im nowe, zupełnie odmienne życie - Wykorzystuje nici, aby tworzyć na nich różnorodne - często surrealistycznie wyglądające - wzory. Dzięki temu fotografie przenoszą widza w zupełnie inny świat w odniesieniu do wyjściowych zdjęć.



Prace Hao Can bazują na prostym pomyśle, ale jednocześnie mają wielowymiarowe znaczenie. Teoretycznie to tylko prosta zabawa formą (igłą, nitką i archiwalnymi zdjęciami), ale nowo powstałe formy budują kolejne znaczenia. Przede wszystkim takie zabiegi podkreślają niezwykłość minionych czasów i sam fakt, że fotografia pozwala z nimi obcować. Odbiorcy nie jest znany kontekst starych zdjęć (choć można go się z łatwością domyślić jak w przypadku fotografii klasowej), jednakże zabieg, który przeprowadza na nich Hao Can jeszcze bardziej je uniwersalizuje.

fot. Hao Can

W zależności od tego co znajdowało się na bazowej fotografii i co doszyła do nich artystka, to efekt może być zabawny, niepokojący czy gorzko-ironiczny. Cóż zdaje się, że to tak samo jak życie - co w szczególności widać podczas oglądania zdjęć minionych pokoleń. Oczywiście nie wszystkie zdjęcia są tak stare i część jest w miarę współczesna, ale biorąc pod uwagę całokształt tej realizacji trudno oderwać się od kontekstu przemijania.

Wygląda na to, że Hao Can próbuje to jakoś z sobą pozszywać. Tu też można znaleźć ciekawe odniesienie do pamięci i próby pozszywania wspomnień. Kolorowe nici stają się więc tym, o czym czasami niechcący konfabulujemy odnosząc się do tego, co przeżyliśmy.

Na codzień Hao Can mieszka w Palm Spring. Więcej jej prac możesz znaleźć na jej Instagramie lub oficjalnej stronie

Stare zdjęcia i haftowanie - prace Hao Can