Nowe życie starych zdjęć - zobacz efekty odrestaurowania archiwalnych fotografii

Mario Unger potrafi tchnąć nowe życie w stare fotografie. Restauruje stare zdjęcia niczym sprawny konserwator zabytków, usuwając wszelkie, nawet poważne zniekształcenia i zabrudzenia, także je kolorując. Zobacz efekty jego pracy.



Pochodzący z Austrii Mario Unger przez 33 lata był nauczyciel muzyki, gdy w pewnym momencie odkrył w sobie pasję do fotografii. W szczególności wciągnęła go praca w Photoshopie, a nabyte umiejętności wykorzystuje do ratowania starych, poniszczonych zdjęć. Początek jego przygody był prozaiczny. Jak mówi sam autor po prostu natrafił na starą, zniszczoną fotografię i pomyślał, iż fajnie byłoby nauczyć się technik, które sprawią, że będzie zdjęcie będzie wyglądało jak nowe.

Aby ćwiczyć swoje umiejętności Mario Unger zaczął pobierać zdjęcia z domeny publicznej Biblioteki Kongresu. Fotograf obecnie odtwarza zdjęcia znalezione online i dostarczone mu przez klientów, którzy pragną odzyskać cenne dla siebie pamiątki. Prace nad pojedynczą fotografią mogą trwać od kilku do nawet 40 godzin - w zależności od charakteru obrazu i uszkodzeń, jakich doznał.