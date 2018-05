Startuje nabór do programu studenckiego Canon w ramach festiwalu fotografii Visa pour l'image 2018

Canon zaprasza wszystkich studentów fotografii oraz kierunków artystycznych do udziału w międzynarodowym festiwalu fotografii reportażowej Visa pour l’image. W ramach programu studenckiego Canon, dla dziesięciu najlepszych studentów z Polski, którzy do 21 maja wypełnią formularz zgłoszeniowy i prześlą swoje portfolio, Canon przygotował specjalny pakiet festiwalowy obejmujący udział w 3-dniowych warsztatach i spotkaniach networkingowych, przelot, zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu wydarzenia. W ramach warsztatów odbędzie się m.in. przegląd portfolio uczestników pod okiem fotografów z renomowanych agencji fotograficznych oraz ambasadorów Canon.

To już II edycja programu studenckiego Canon. W ramach pierwszej odsłony w 2017 roku w programie uczestniczyli studenci Wydziału Sztuki Mediów warszawskiej ASP, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydziału Fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

