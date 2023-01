Statek kosmiczny Orion i znakomite ujęcia Księżyca

Należący do NASA statek kosmiczny Orion wykonał niesamowite ujęcia podczas mijania Księżyca w drodze powrotnej na Ziemię.



Niesamowite ujęcia z misji Artemis I

Należący do NASA Orion to statek kosmiczny, który w podróż w ramach misji Artemis I wyruszył bez załogi. W ciągu swojej podróży miał oddalić się na około 64 000 od Księżyca w przeciwnym kierunku do Ziemi. Powrót na Ziemię nastąpiła po 25,5 dniach podróży. W czasie pokonywania tej drogi przesyłał na macierzystą planetę niesamowite zdjęcia i filmy. Statek kosmiczny został wyposażony w 16 kamer, które pozwoliły mu udostępnić zapierające dech w piersiach obrazy.