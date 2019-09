Statywy Fotopro X-Go - poznaj nowe modele Predator, Chameleon i Mini

Firma Fotopro postanowiła zaprezentować nowe modele statywów z serii X-Go. Wchodzące w jej skład modele - Chameleon, Predator i Mini - adresowane są do przede wszystkim do fotografów podróżujących ze swoim sprzętem po świecie czy wykonujących zdjęcia krajobrazowe. Ich parametry sprawiają, że można je z łatwością przenosić pomiędzy lokalizacjami, a gdy dostrzeże się idealny kadr, pozwolą na swobodne i bezproblemowe ustawienie aparatu.



Fotopro X-Go Chameleon - wszystko co niezbędne w terenie

Fotopro X-Go Chameleon składa się z trójnogu i głowicy kulowej FPH-52Q. Dodatkowo oferuje funkcję monopodu, tak więc jest to w rzeczywistości produkt typu 2w1. Wykonanie z aluminium pozwoliło na znaczne obniżenie wagi akcesorium, która wynosi zaledwie 1,605 kg, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej nośności sięgającej aż 8 kg. Dzięki temu można go z łatwością zabrać nawet na długą wędrówkę ze sprzętem fotograficznym, a jednocześnie zamontować na nim profesjonalny aparat i obiektyw. Fotopro X-Go Chameleon Podobnie bezkompromisowo udało się rozwiązać kwestię maksymalnej wysokości statywu i długości po złożeniu, które wynoszą odpowiednio 157,5 cm i 43 cm. Udało się to dzięki zastosowaniu konstrukcji opartej o system odwrotnego składania nóg. X-Go Chameleon zmieści się więc w każdym bagażniku czy bez przeszkód można go przymocować do plecaka lub torby fotograficznej. Odwrotnie można również mocować kolumnę centralną, co pozwala na umieszczenie aparatu bardzo nisko nad ziemią. Przyda się to zarówno makrofotografom zamierzającym zobrazować to, co dzieje się w trawie, jak i pozostałym fotografom chcącym przyjąć żabią perspektywę np. w fotografii krajobrazowej czy astronomicznej. Fotopro X-Go Chameleon Fotopro X-Go Chameleon Fotopro X-Go Chameleon Kolumna centralna została zakończona hakiem mocowanym na gwincie, który po odkręceniu owego haka, pozwala na zamontowanie dodatkowej głowicy. Przywieszając do kolumny centralnej obciążenie (np. worek wypełniony piaskiem), można zdecydowanie zwiększyć stabilność trójnogu, co jest niezwykle przydatne w trakcie fotografowania np. przy wietrznej pogodzie. Użytkownik nie musi obawiać się, że dojdzie do przypadkowego opuszczenia kolumny centralnej, gdyż ta wykorzystuje podwójny system zabezpieczeń. Fotopro X-Go Chameleon Mocne i intuicyjnie działające blokady nóg pod postacią obrotowych zacisków T-Lock są komfortowe podczas obsługi oraz gwarantują pewne trzymanie statywu w zaplanowanej pozycji. Trójstopniowy, niezależnie działający system nachylenia nóg i 4-sekcyjna konstrukcja pozwalają ustawić statyw w dowolnej pozycji, nawet na nierównej powierzchni. Nogi zostały zakończone kolcami, na które mogą być nałożone, dołączone w zestawie gumowe stopki. Pierwszy typ końcówek zwiększa stabilność i przyczepność podczas korzystania ze statywu na piasku czy na lodzie, natomiast drugi z nich zapobiega zarysowaniu delikatnych powierzchni i ogranicza możliwość przypadkowego przesuwania statywu. Fotopro X-Go Chameleon Fotopro X-Go Chameleon Fotopro X-Go Chameleon Fotopro X-Go Chameleon daje dostęp do w pełni funkcjonalnego monopodu. Aby uzyskać do niego dostęp, wystarczy odkręcić jedną z nóg i połączyć ją z kolumną centralną. Maksymalna wysokość monopodu wynosi 155,5 cm. Można dzięki niemu wygodnie podeprzeć aparat, a gumowy uchwyt zwiększa komfort i precyzję w trakcie użytkowania. Fotopro X-Go Chameleon Statyw Fotopro X-Go Chameleon wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale również stylistyką. Atrakcyjny i oryginalny wygląd zwiększa przyjemność z użytkowania, a także świetnie uzupełnia nowoczesny sprzęt. Statyw Fotopro X-Go Chameleon dostępny jest w kilku interesujących wariantach kolorystycznych - czarnym, pomarańczowo-brązowym, szaro-brązowym i zielono-brązowym. W połączeniu z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów i precyzyjnym wykonaniem jest to statyw, który spełni oczekiwania nawet bardzo wymagających fotografów. W zestawie ze statywem znajduje się głowica kulowa FPH-52Q (na trójnogu X-Go Chameleon można zainstalować dowolną głowicę z gwintem 1/4’’ lub 3/8’’). Umożliwia ona łatwe pozycjonowanie aparatu, głównie za sprawą zastosowania dwóch precyzyjnych pokręteł, umożliwiających regulację siły zacisku kuli i dostosowywanie ruchu obrotowego głowicy. Aparat można ustawić bardzo precyzyjnie dzięki wyposażeniu głowicy w trzy poziomnice. Przydadzą się nie tylko do prostowania horyzontu w fotografii krajobrazowej, ale również zapobiegania waleniu się budynków w trakcie realizacji zdjęć na ulicy w trakcie podróży. Dodatkowo o dokładność pracy dba skala panoramowania naniesiona u podstawy głowicy. Głowica charakteryzuje się wysoką kompatybilnością dzięki zastosowaniu w niej szybkozłączki kompatybilnej z Arca Swiss. Dzięki temu można na niej zamontować nie tylko szybkozłączkę dołączoną w zestawie, ale akcesoria innych producentów. Fotopro X-Go Chameleon Fotopro X-Go Chameleon Fotopro X-Go Chameleon - specyfikacja: materiał wykonania: aluminium

maksymalne obciążenie: 8 kg

waga: 1,605 kg

maksymalna wysokość robocza z wysuniętą kolumną centralną: 157,5 cm

maksymalna wysokość robocza z opuszczoną kolumną centralną: 130 cm

minimalna wysokość robocza: 43,2 cm

wysokość w pozycji transportowej: 43 cm

Fotopro X-Go Predator - dla tych, którzy potrzebują jeszcze mocniejszych narzędzi

Statyw Fotopro X-Go Predator to większy brat modelu Chameleon. Oferuje on przede wszystkim zwiększoną nośność (do 12 kg) i większe możliwości w zakresie ustawiania pozycji aparatu (np. wysokość maksymalna wynosi 171,8 cm). Jednocześnie użytkownik nie musi rezygnować z mobilności, gdyż wciąż trójnóg ten charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami (długość po złożeniu wynosi jedynie 47,5 cm) i niską wagą (niecałe 2 kg).

Fotopro X-Go Predator

Podobnie jak w przypadku modelu Chameleon w X-Go Predator zastosowano system odwrotnego składania nóg na czas transportu. Model ten współdzieli także inne zalety mniejszego brata, do których należy zaliczyć wykorzystanie obrotowych zacisków T-Lock, nogi zakończone kolcami lub gumowymi stopkami (w zestawie), kolumnę centralną z systemem odwrotnego mocowania, atrakcyjny desing, wykonanie z wytrzymałych materiałów (podobnie jak w przypadku modelu Chameleon zastosowano aluminium) czy funkcję monopodu. Model Predator jest również dostępny w kilku odmianach kolorystycznych (analogicznych do tych znanych z jego mniejszego brata).

Fotopro X-Go Predator Fotopro X-Go Predator Fotopro X-Go Predator

Ostatnia z wymienionych cech została jednak nieco rozwinięta, gdyż wysokość maksymalna monopodu wynosi w przypadku X-Go Predator aż 170 cm. Nie zmienił się za to sposób uzyskiwania dostępu do monopodu czy uzupełnienie go gumowym uchwytem.

Fotopro X-Go Predator Fotopro X-Go Predator Fotopro X-Go Predator

Fotopro X-Go Predator został wyposażony w nieco inną głowicę, dopasowaną do jego zwiększonych możliwości. Jednakże poza większą wydajnością, głowica kulowa FPH-62Q to zbliżony model do ww. FPH-52Q. Tutaj również fotograf może skorzystać z szybkozłączki zgodnej z Arca Swiss, trzech poziomnic, dwóch precyzyjnych pokręteł czy skali panoramowania.

Fotopro X-Go Predator Fotopro X-Go Predator

Obydwa statywy są dostarczane wraz z kompletami gumowych końcówek antypoślizgowych, pokrowcami z paskami naramiennymi, zestawami kluczy i hakami do kolumn centralnych. Inną istotną zaletą łączącą model Chameleon i Predator jest aż sześcioletnia gwarancja producenta.

Fotopro X-Go Predator - specyfikacja:

materiał wykonania: aluminium

maksymalne obciążenie: 12 kg

waga: 1,96 kg

maksymalna wysokość robocza z wysuniętą kolumną centralną: 171,8 cm

maksymalna wysokość robocza z opuszczoną kolumną centralną: 142,5 cm

minimalna wysokość robocza: 46,7 cm

wysokość w pozycji transportowej: 47,5 cm

Fotopro X-Go Mini - ultrakompaktowy statyw dla wymagających

Fotopro X-Go Mini to nie jest zwykły mini statyw. Jest to raczej zminiaturyzowana wersja klasycznego trójnogu, przeznaczona dla fotografów poszukujących szczególnie kompaktowego i mobilnego rozwiązania. Sprawdzi się podczas realizacji odcinków vloga, w podróży, w trakcie tworzenia makrofotografii czy spacerów z rodziną.

Fotopro X-Go Mini

To że X-Go Mini posiada naprawdę miniaturowe rozmiary, nie przeszkodziło mu w zaoferowaniu bardzo dużych możliwości. Przede wszystkim został wykonany z wysokiej jakości materiałów, łącząc w sobie aluminium i włókna węglowe. Pozwoliło to na uzyskanie bardzo niskiej wagi (tylko 670 g) przy zachowaniu dużej stabilności. Imponujący jest także jego maksymalny udźwig - tak mały statyw jest w stanie unieść profesjonalny sprzęt o wadze do 8 kg.

Fotopro X-Go Mini Fotopro X-Go Mini Fotopro X-Go Mini Fotopro X-Go Mini posiada trzy niezależnie konfigurowalne nogi, które umożliwiają rozstawienie go na dowolnej, także nierównej powierzchni. Nogi są blokowane przez mocne i łatwe w obsłudze zaciski T-Lock. Statyw ten pozwala na bardzo łatwe osiągnięcie żabiej perspektywy czy fotografowanie tego, co dzieje się w trawie. Z tego powodu spodoba się szczególnie makrofotografom. Fotopro X-Go Mini Fotopro X-Go Mini

Trójnóg ten został wykonany z wysoką dbałością o szczegóły i z wytrzymałych materiałów. Dzięki temu będzie służył przed długi czas, nawet podczas intensywnego eksploatowania w terenie. Pewności podczas pracy doda sześcioletnia gwarancja producenta.

Poza pokrowcem i kluczem do regulacji statyw ten jest dostarczany z głowicą kulową FPH-42Q. Jest to zbliżony model do ww. opisywanych głowic kulowych dołączanych do statywów Chameleon i Predator, choć oczywiście różniący się pod względem gabarytów. Podobnie jak głowice FPH-52Q i FPH-62Q oferuje ona szybkozłączkę kompatybilną z Arca Swiss czy dwa precyzyjne i intuicyjne pokrętła, umożliwiające zmianę pozycji aparatu.

Fotopro X-Go Mini - specyfikacja: