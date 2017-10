Stefan Draschan spędził tysiące godzin w muzeach, aby uchwycić ludzi idealnie dopasowanych do dzieł sztuki

Paradoksalnie pomimo obecnej natychmiastowości wykonywania i rozpowszechniania fotografii, medium to nadal częstokroć wymaga cierpliwości. Znakomitym przykładem tego jest cykl zdjęć autorstwa Stefana Draschana. Autor ten spędził w muzeach wiele godzin, aby uchwycić zwiedzających, którzy są idealnie dopasowani do poszczególnych dzieł sztuki. Łatwo można sobie wyobrazić ile wymagało to pracy, jednakże efekt naprawdę robi wrażenie.

