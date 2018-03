Stephen Hawking nie żyje. Ostatni portret fizyka wykonała Annie Leibovitz

Najbardziej znany na świecie fizyk Stephen Hawking zmarł w środę, w wieku 76 lat. O śmierci poinformowały jego dzieci w komunikacie opublikowanym przez agencję Press Association: "Jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku po śmierci naszego uwielbianego ojca. Był wielkim uczonym i niezwykłym człowiekiem, którego spuścizna przetrwa wiele lat" .

W listopadzie 2017 roku Stephen Hawking wystąpił przed obiektywem Annie Leibovitz: Stephen Hawking, jest ponadczasowy. Od dawna chciałam go sfotografować – mówi Leibovitz. Robiłam dla Vanity Fair projekt zatytułowany "Portrety" i spytałam redakcję, czy mogłabym go umieścić w tej serii. To była niezwykła sesja, ponieważ odbyła się w jego domu w Cambridge. Po prostu umieściłam płótno w jego salonie i zrobiliśmy zdjęcie.