Stereoskopowy obiektyw Canon RF-S 3,9 mm f/3,5 

Nowy podwójny obiektyw Canon Canon RF-S 3,9 mm f/3,5 ma za zadanie umożliwiać rozpoczęcie przygody z technologią VR 3D za pomocą aparatu z matrycą APS-C.



Canon prezentuje kolejne rozwiązania dla VR

Pierwszą tego typu konstrukcją od Canona był zaprezentowany w październiku 2021 roku model RF 5,2 mm f/2.8 L. Teraz pojawił się brat o szerszej ogniskowej, jednakże przystosowany do użytku z modelami aparatów Canon z matrycą APS-C. Oferuje ogniskową 3,9 mm (co w przeliczeniu na format małoobrazkowy daje ok. 6,24 mm), która zapewnia kąt widzenia wynoszący 144°. Model ten został opracowany przykładowo dla aparatu Canon EOS R7. Ma być propozycją dla vlogerów, półprofesjonalistów i innych pasjonatów filmowania, dysponujących aparatami z mniejszymi formatami ale z zacięciem do tworzenia wideo 3D VR.