Steven Meisel fotografuje zwyczajny dzień Naomi Campbell

Steven Meisel jest niewątpliwie jednym z najważniejszych współczesnych fotografów mody. Jest jednym z ulubieńców Anny Wintour i praktycznie zdominował włoską branżę modową, wykonując zdjęcia na okładki włoskiego Vogue przez ostatnie dwie dekady i realizując sesje zdjęciowe dla kampanii Prady od 2004 roku. Znany z wizjonerskich, efektownych i prowokacyjnych ujęć, Steven Meisel przekształcił dziecięcą obsesję na punkcie ilustracji mody w niezwykły talent fotograficzny. Najnowsza sesja zdjęciowa fotografa zrealizowana dla brytyjskiego magazynu Vogue przedstawia „zwyczajny dzień” modelki Naomi Campbell.

Steven Meisel od dzieciństwa wykazywał żywe zainteresowanie modą. Pasją małego Stevena było przerysowywanie z żurnali sylwetek sławnych kobiet owych czasów; fascynowały go Catherine Deneuve i Charlotte Rampling, Veruschka i Twiggy. Kiedy miał dwanaście lat, Meisel prosił starsze koleżanki, aby zadzwoniły do ​​agencji modelek i udawały, że są sekretarkami Richarda Avedona, po to aby umówić się na spotkanie ze słynnymi modelkami. Realizując ten sprytny plan, Meiselowi udało się spotkać z Twiggy.