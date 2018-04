Stół do tenisa stołowego bohaterem zeskakującej serii zdjęć

Tomiyasu Hayahisa w 2011 roku rozpoczął fotografowanie stołu do tenisa stołowego, znajdującego się na publicznym boisku sportowym naprzeciwko jego akademika w Lipsku. Powstałą zaskakującą serię zdjęć zatytułował TTP.

Projekt rozpocząłem zupełnie przypadkowo. Z okna swojego pokoju w akademiku zauważyłem pięknego białego lisa, siedzącego przy nogach stołu do ping-ponga. Nie byłem zadowolony z wykonanych ujęć, rozpocząłem więc bezkrwawe łowy z aparatem w oknie. Przez kolejnych kilka dni lis się nie pojawił, za to zafascynowało mnie to, co działo się wokół tego miejsca i to jak różne zastosowanie może mieć ten jeden pingpongowy stół. Od tego czasu regularnie stawałem w oknie pokoju z obiektywem skierowanym w tym jednym kierunku – mówi Tomiyasu Hayahisa.