Straciła pracę przez zdjęcia z narzeczonym

Sesje zdjęciowe często budzą kontrowersje, jednak ta seria fotografii lotem błyskawicy obiegła cały internet, wywołując zarówno zachwyt, jak i oburzenie. Jedni gratulowali szczerego uczucia i szczęścia, inni nie mogli powstrzymać się przed wytykaniem wagi modelki. Podobne sytuacje zdarzały się wcześniej i szybko odchodziły w przeszłość, jednak ten przypadek jest dość wyjątkowy – z powodu sesji kobieta została zwolniona z pracy.

Fotograf Bria Terry postanowiła unieśmiertelnić na fotografiach uczucie, jakim jest prawdziwa miłość. Sesję zdjęciową zaproponowała parze przyjaciół z Teksasu (USA) – Stephanie i Arrynowi. Zakochani pozowali niemal nago w wodzie oraz na brzegu jeziora. Trudno odmówić zdjęciom Terry magii, udało się jej uchwycić to, co zamierzała uwiecznić. Nie wiadomo jedynie, czy to zasługa jej kunsztu, czy sposobu, w jaki para na siebie patrzy.