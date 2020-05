Zdjęcia z podróży odbytych za pośrednictwem Google Street View

Być może kojarzycie projekt autorstwa Yousuke Ozawy zatytułowany Satelite Fonts, który zyskał pewien rozgłos w 2014 roku - W tamtej realizacji artysta zebrał zdjęcia satelitarne obiektów, które wyglądają jak litery. Tym samym udało mu się zbudować swoisty alfabet i czcionkę. Teraz powraca z nowym projektem, który powstał w celu radzenia sobie z izolacją i niemożnością podróżowania.



Yousuke Ozawa wykorzystał usługę Google Maps i Street View do "podróżowania" oraz "fotografowania". Wszystko zaczęło się od tego, iż koronawirus zmusił go do porzucenia planów o podróży z rodziną do Nagano. Sfrustrowany tym faktem postanowił chociaż odwiedzić docelowe miejsca podróży online.