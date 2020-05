Rzadkie zdjęcia strefy 51

Strefa 51 to miejsce, które przyciąga uwagę nie tylko entuzjastów teorii spiskowych, ale również pasjonatów lotnictwa czy wojskowości - Zasłynęła w popkulturze jako miejsce rzekomego przechowywania w tym miejscu przez amerykańskie wojsko wraku latającego spodka i ciał kosmitów. Chociaż te doniesienia raczej powszechnie przyjmowane są jako przykład budowania mitu, to jednak miejsce to wzbudza zainteresowanie, gdyż z pewnością związane jest z powstawaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.



Gabriel Zeifman jest fotografem i pilotem. Postanowił wykonać zdjęcia Strefy 51 z powietrza. O istnieniu tego miejsca krążyły legendy i aż do 2001 roku władze USA nie chciały przyznać, że rzeczywiście strefa ta nie jest wymysłem popkultury. Wiele wciąż pozostaje tajemnicą, jednakże dziś wiadomo, że w strefie 51 znajduje się baza wojskowa, w której testowane są najnowocześniejsze technologie lotnicze. Zdjęcia satelitarne ukazały, iż znajduje się tam najdłuższy pas startowy na świecie o długości 9 km.