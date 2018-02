Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej ukazana jako baśniowa kraina dzięki fotografii w podczerwieni

Rosyjski fotograf Vladimir Migutin odwiedził Strefę Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej uzbrojony w aparat dostosowany do rejestrowania podczerwieni. Obszar o przestrzeni około 2600 kilometrów kwadratowych to pełne tajemnic miejsce, od którego ludzie trzymają się z daleka, jednakże zwierzęta i rośliny wciąż pozostają aktywne.

Wykorzystując kamerę o pełnym spektrum działania przerobioną przez Kolari Vision i filtr podczerwieni 590 nm, Migutin udokumentował to niezwykle surrealistyczne środowisko. Paradoksalnie nie odczuwał melancholijnej atmosfery obszaru, w którym doszło do tragedii. Zamiast tego aparat pozwolił mu zobaczyć "baśniową krainę, nie z tej planety".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem