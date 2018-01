Strzelajmy ludziom portrety, a nie do nich - repliki broni ze sprzętu fotograficznego

Fotograf Jason Siegel i rzeźbiarz Keith D'Angelo połączyli siły, aby w osobliwy sposób wykorzystać stare aparaty i akcesoria fotograficzne. Budują razem modele istniejącego arsenału, a dochody ze sprzedaży swoich dzieł przeznaczają na pomoc ofiarom i rodzinom poszkodowanych w czasie masakry w Las Vegas, która miała miejsce w październiku 2017 roku. Inicjatywa zatytułowana Shoot Portraits Not People (Strzelaj ludziom portrety, a nie do nich) ma również zwracać uwagę na problem agresji i przemocy.

Fotograf stworzył pierwsze repliki dwa lata temu. Początkowe próby obejmowały jedynie płaskie konstrukcje. Okazało się jednak, że odzew był bardzo pozytywny, co zachęciło go do stworzenia trójwymiarowych obiektów. W tym celu połączył siły z Keithe D'Angelo. Zbudowanie pojedynczej sztuki "broni" zajmuje około 20-50 godzin. Do tego należy doliczyć żmudne poszukiwania wszystkich niezbędnych części – w tym celu konieczne jest jeżdżenie po całym kraju i przeczesywanie różnych sklepów ze sprzętem foto i wideo. Pozostałe brakujące elementy Jason Siegel znajduje w sieci. Broń składa się m.in. z filmów, obiektywów, lamp błyskowych, statywów, uchwytów, aparatów, dekielków czy wizjerów. Gotowe dzieło kosztuje od 6000 do 16 000 USD (20 400-54 400 zł).