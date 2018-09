Namiot bezcieniowy Konseen Photo Studio – przenośne studio fotograficzne dla portrecisty

Namioty bezcieniowe wykorzystywane są w fotografii produktowej, gdzie pomagają wyeliminować cienie i stworzyć prawidłowe zdjęcia packshotowe. Zdecydowanie ułatwiają i usprawniają prace, co ma ogromne znaczenie w szczególności w przypadku tworzenia obszernych katalogów produktów czy oferty dla sklepów internetowych. Konseen Photo Studio to produkt, który pozwala na wykorzystanie zalet namiotów bezcieniowych w trakcie pracy z modelami i produktami o dużo większych gabarytach. Umożliwia zaoszczędzenie czasu, który zazwyczaj jest potrzebny na konfigurację oświetlenia w studiu fotograficznym i szybko wykonać poprawny portret.

Konseen Photo Studio to lekki namiot o rozmiarach zdolnych pomieścić dorosłego modela. Akcesorium charakteryzuje się szybkim montażem – wystarczy połączyć ze sobą rurki tak, aby utworzyć ramę namiotu, a następnie rozłożyć materiał i zapiąć go za pomocą zamków błyskawicznych oraz rzepów.

