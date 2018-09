Tajniki pracy w studiu fotograficznym - jak uzyskać oświetlenie typu kanapka?

Jest to dość skrajny przypadek oświetlenia bocznego stosowanego w studiu fotograficznym, sprowadzający się – mówiąc najprościej – do wsadzenia modelki pomiędzy dwie skierowane w jej stronę lampy błyskowe. Najlepiej nadają się w tym celu ponownie softboksy typu strip z uwagi na wąskie, lecz w zamian za to wysokie pole świecenia. W celu uzyskania światła lepiej nadającego się do zdjęć o charakterze "odjechanych" i dramatycznych na stripy te najlepiej jest nałożyć siatkę czyniącą oświetlenie bardziej kontrastowym.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Studio fotograficzne - jak uzyskać oświetlenie typu kanapka? Dwie lampy boczne nie wyczerpują możliwości oświetlenia sceny w tym układzie. Możliwe jest też (a wręcz zalecane) korzystanie z rozmaitych form oświetlenia przedniego pełniącego w tym przypadku rolę światła wypełniającego, ale też w pewnym stopniu modelującego. Decyzja co do tego, jakiego rodzaju mają być to przyrządy (lampa, czy blenda – a jeśli lampa to z jakimi modyfikatorami i na jakiej wysokości) powinna już zależeć od nas i efektu, jaki chcemy uzyskać.