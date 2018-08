Zapanuj nad oświetleniem w studiu fotograficznym - zobacz przegląd modyfikatorów światła

Garnki, plastry miodu, butterfly, beauty dish... Wchodzący do studia fotograficznego bywają oszołomieni bogactwem akcesoriów służących do jego kształtowania. Dziesiątki lat rozwoju fotografii, kina i teatru doprowadziły do powstania tak szerokiej oferty modyfikatorów światła błyskowego i ciągłego, że niekiedy trudno się w niej rozeznać. Tymczasem jeżeli fotografowi zależy na tym, aby ze sprzętu tego zrobić właściwy użytek, musi on wiedzieć, co tak naprawdę robią przyrządy, których pragnie używać. Z myślą o tych, którzy pragną się tego dowiedzieć, przygotowaliśmy poradnik.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Strona 1