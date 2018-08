Słabsza lampa ustawiona blisko czy mocniejsza stojąca dalej od fotografowanego obiektu?

Kiedy świeżo upieczony fotograf okrzepnie już trochę w nowym otoczeniu, jakim jest studio fotograficzne, naturalnym impulsem kierującym jego poczynaniami powinna stać się ciekawość. Jak można osiągnąć jakiś cel? Czy istnieje na to więcej niż jeden sposób? Który jest lepszy i dlaczego? Odpowiadanie sobie na te ważne pytania to część procesu rozwoju warsztatu. Oczywiście proces ten można też spróbować nieco przyspieszyć i właśnie to postaramy się dzisiaj uczynić. Proponujemy Wam eksperyment myślowy: wspólnie odpowiemy sobie na pytanie, które nie każdemu przychodzi do głowy, a które pozwala lepiej zrozumieć naturę podstawowego tworzywa fotografii – światła.

Studio fotograficzne - w jakiej odległości ustawić lampę? W fotografii różne cele można osiągnąć na wiele sposobów i prawie zawsze każdy z nich daje nieco inne efekty dodatkowe. Tak jest na przykład z ekspozycją – tak samo naświetlony kadr można uzyskać, manipulując trzema odpowiedzialnymi za to parametrami, ale każdy z tych parametrów będzie miał dodatkowy wpływ na ostateczny wygląd kadru. Podobnie jest z intensywnością światła (zarówno błyskowego, jak i ciągłego) i jego wpływem na oświetlenie sceny. Można je modyfikować na dwa sposoby: zbliżając i oddalając źródło (lampę) od obiektu albo zmieniając moc emisji w granicach, jakie przewiduje konstrukcja źródła. Ważne pytanie, jakie się w tej sytuacji nasuwa na myśl: Czym w praktyce fotografa studyjnego różnią się te metody i która (o ile w ogóle można coś takiego stwierdzić) jest bardziej zalecana?