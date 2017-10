Stylowe torby Kelly Moore stworzone z myślą o potrzebach fotografów

Torby Kelly Moore powstały z pasji i chęci dostarczenia użytkownikom stylowych i praktycznych rozwiązań. Działalność firmy została rozpoczęta w 2008 roku przez Kelly Clark Moore – projektantkę, fotografkę i matkę. Chciała ona nosić swój sprzęt w gustownej i funkcjonalnej torbie – dotychczas była zmuszona używać tradycyjnych toreb (które nie spełniały jej wymagań estetycznych) i pakować do nich sprzęt owinięty w ręczniki. Takie rozwiązanie zdecydowanie nie było dla niej satysfakcjonujące, w związku z czym postanowiła położyć temu kres, samodzielnie projektując wymarzone produkty.

Od tego czasu firma Kelly Moore stale poszerza swoją ofertę, proponując torby zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, nie tylko te adresowane do entuzjastów fotografii – katalog firmy obejmuje również torby do laptopów, podróżne, plecaki czy różnego rodzaju torby na co dzień.