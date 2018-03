Subtelne akty Anji Rubik - za obiektywem Lachlan Bailey

W najnowszej edycji francuskiego magazynu Vouge już nie pierwszy raz w roli głównej wystąpiła Anja Rubik, i też nie pierwszy raz modelkę fotografował Lachlan Bailey. Subtelne i delikatne ujęcia to znak rozpoznawczy fotografa. Tym razem zdjęcia powstały na egzotycznej plaży skąpanej w promieniach słońca.

Historia zna wiele przypadków sławnych fotografów, którzy zaczynali swoją karierę jako asystenci. Lachlan Bailey wspomina ten okres jako kluczowy w swojej karierze. Nie tylko ze względu na zdobycie umiejętności z zakresu technik zdjęciowych i oświetleniowych, organizacji studia fotograficznego, czy planowania i organizowania pracy zespołu, ale przede wszystkim ze względu na zaprawienie się w boju do wytężonej i ciężkiej pracy.

