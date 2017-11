Subtelne piękno majestatycznych gór na zdjęciach 18-letniego fotografa

Pochodzący ze Szwajcarii Fabio Zingg jest młodym entuzjastą fotografii górskiej, który z aparatem przemierza szczyty. Jest członkiem grupy The Alpinists, zrzeszającej dziewięciu młodych szwajcarskich fotografów, razem eksplorujących górskie tereny. Fabio Zingg na co dzień jest praktykantem w biurze zajmującym się bankowością, jednakże weekendy poświęca na swoje eskapady.

Fotografią zainteresował się około dwa lata temu w trakcie rodzinnej wycieczki. Jak sam mówi w wywiadzie udzielonym portalowi My Modern Met, "fotografowanie gór zawsze stanowi dla mnie przygodę i za każdym razem wzbudza we mnie zachwyt nad pięknem natury". Jego pasja zaprowadziła go w Dolomity, do Kanady, na norweskie fiordy, a także pozwoliła bliżej poznać dzikie tereny rodzinnej Szwajcarii.