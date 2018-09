Superbohaterowie wkraczają w życie Wire Hona dzięki wymuszonej perspektywie

Umiejętne posługiwanie się perspektywą w fotografii jest kluczowe, aby zapanować nad kadrem i móc swobodnie realizować swoje pomysły na zdjęcia. Pojęcie sztucznej lub wymuszonej perspektywy części z naszych Czytelników może kojarzyć się przede wszystkim z dość banalnymi ujęciami z wakacji, wśród których sztandarowym jest „podtrzymywanie” wieży w Pizie lub „trzymanie” zachodzącego słońca w dłoni. Jednak zabawa z perspektywą nie musi być tak sztampowa – wystarczy odrobina kreatywności.

Malezyjski kolekcjoner zabawek Wire Hon wykorzystał techniki sztucznej perspektywy, aby do swojego świata zaprosić różnych superbohaterów DC i Marvela, takich jak Hulk, Batman, Supermen, Deadpool czy Czarna Wdowa. Za pomocą umiejętnie zaplanowanego planu zdjęciowego figurki mają za zadanie wykonywać zwyczajne obowiązki domowe, jak na przykład czyszczenie ganku – czasami przy pomocy ich nadludzkich zdolności. I chociaż superbohaterowie często niechętnie wykonują te zadania, na zdjęciu grupowym prezentują się jak jedna wielka, szczęśliwa rodzina.

