Superksiężyc na zdjęciach z całego świata!

W ostatni dzień stycznia 2018 roku uwaga wszystkich entuzjastów astronomii była skupiona wokół Srebrnego Globu. Wtedy to właśnie można było obserwować rzadkie zjawisko astronomiczne nazwane przez zagraniczne media Super Blue Blood Moon. Określenie to wzięło się z faktu, że w tym samym czasie zbiegały się druga superpełnia w przeciągu miesiąca i zaćmienie Księżyca. Nic dziwnego, że obiektywy astrofotografów z całego świata były skierowane na naturalnego satelitę Ziemi.

Superksiężyc to określenie sytuacji, w której Srebrny Glob znajduje się najbliżej Ziemi w drodze po swojej orbicie, co sprawia, że obserwatorom na Ziemi wydaje się większy i jaśniejszy. Do zaćmienia Księżyca dochodzi wtedy, gdy znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi względem Słońca. W takiej sytuacji przybiera kolor rdzawy, co jest spowodowane odbijaniem promieni świetlnych, które zostały rozproszone przez Ziemską atmosferę. Odpowiada więc za to takie same zjawisko, jak podczas zachodu i wschodu Słońca. Pierwszy raz w 2018 roku superksiężyc można było oglądać już 2 stycznia.