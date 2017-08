Supernovas w obiektywie Luigi i Lango – grupowe zdjęcia mody dla japońskiego Vouge

Dla japońskiego wydania magazynu Vogue duet Luigi i Lango sfotografował modelki, prezentujące trendy na nadchodzącą jesień. Podczas fotografowania kilku osób szczególnie ważną kwestią staje się ich ustawienie. Gdy dodatkowo dochodzi obowiązek zaprezentowania kolekcji ubrań, wyzwanie staje się jeszcze trudniejsze. Najnowsze zdjęcia Luigi i Lango to inspirująca kolekcja udanych zdjęć grupowych prezentujących modę. Przed obiektywem stanęły Anna Ewers, Doutzen Kroes, Joan Smalls, Lara Stone, Natasha Poly i Vittoria Ceretti.

Połączenie dwóch niezwykłych talentów łatwo można dostrzec na fotografiach tego duetu. Do perfekcji wystudiowane pozy, nieoczekiwanie zatrzymane jak rzeźby wyizolowane z otoczenia, oraz ogromne wyczucie estetyczne to zdecydowanie mocne strony zdjęć Luigiego i Ianga.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem