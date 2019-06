Superteleobiektyw Sony FE 600 mm F4 GM OSS

Najdłuższy z teleobiektywów stałoogniskowych Sony FE 600 mm F4 GM OSS jest zarazem najlżejszym na świecie produktem w swojej klasie i odznacza się dużą wydajnością systemu AF, wysoką rozdzielczością i pięknym efektem bokeh.

600 mm to najwyższa ogniskowa obiektywów z oferty Sony. Nowy model jest oparty na wielu najbardziej zaawansowanych technologiach optycznych i mechanicznych. Odznacza się wyjątkową jakością obrazu i nadzwyczajną szybkością oraz dokładnością ustawiania ostrości. Jest najlżejszym na świecie produktem w swojej klasie[i]: waży tylko 3040 g, co w połączeniu ze znakomitym wyważeniem zapewnia najlepsze możliwe warunki użytkowania. Nowy FE 600 mm F4 GM OSS, tak jak i wprowadzony wcześniej model FE 400 mm F2,8 GM OSS, otworzy przed zawodowymi fotoreporterami oraz fotografami sportu i dzikiej przyrody kolejne możliwości niezwykle dokładnego i szczegółowego utrwalania obiektów z dużej odległości.

Dwa nowo ogłoszone modele powiększają ofertę obiektywów z mocowaniem typu E do 51 produktów, w tym 33 przeznaczonych do korpusów pełnoklatkowych — mówi Yann Salmon Legagneur, dyrektor ds. marketingu produktu w dziale Digital Imaging Sony Europe. — Dziesiąty model z naszej flagowej serii G Master wyznacza jeszcze wyższe standardy szybkości, mobilności i sterowania. Połączenie ogniskowej 600 mm z fotografowaniem z szybkością 20 kl./s i wyznaczaniem parametrów AF/AE 60 razy na sekundę w modelu α9 - lub bardzo wysoką rozdzielczością i szybkością działania modelu α7R III - umożliwia zawodowym fotografom wykonywanie zdjęć, których wcześniej po prostu nie można było robić.

Szybki, dokładny i cichy system AF[ii]

Aby umożliwić pełne wykorzystanie wysoko rozwiniętych systemów AF z najnowszych pełnoklatkowych aparatów z mocowaniem typu E, nowy obiektyw FE 600 mm F4 GM OSS został wyposażony w dwa silniki liniowe XD (extreme dynamic). Napędzają one grupę soczewek ustawiających ostrość oraz zapewniają szybkie i dokładne automatyczne ustawianie ostrości oraz śledzenie obiektów. Pracę tych silników wspomagają specjalnie opracowane algorytmy zmniejszające czas reakcji, niestabilność działania oraz poziom hałasu. Wyjątkowo szybka, dokładna i cicha praca systemu AF pomaga uchwycić szybko poruszających się sportowców i dzikie zwierzęta.

G Master: wyjątkowa jakość i efekt bokeh

Nowy superteleobiektyw stałoogniskowy jest przedstawicielem flagowej serii Sony G Master. Jak wszystkie należące do niej obiektywy zapewnia wyjątkową jakość i szczegółowość odwzorowania obrazu, imponujący kontrast oraz wysoką rozdzielczość optyczną nawet w rogach kadru. W unikatowej konstrukcji optycznej wykorzystano dużą soczewkę XA (extreme aspherical) i soczewkę ze szkła Super ED (o bardzo małej dyspersji), uzyskując skuteczną kompensację aberracji typowych dla teleobiektywów. Trzy soczewki fluorytowe osłabiają z kolei aberrację chromatyczną i eliminują rozlewanie się barw. Najnowsze techniki symulacyjne i soczewka XA posłużyły także do kontroli aberracji sferycznej i dalszej poprawy efektu bokeh.

Do uzyskania znakomitego efektu bokeh przyczynia się także 11-listkowa przysłona kołowa. Z kolei firmowa powłoka Sony Nano AR zapobiega powstawaniu niepożądanych refleksów, poświaty i "duszków".

Obiektyw FE 600 mm F4 GM OSS współpracuje z telekonwerterami 1,4x i 2,0x Sony z mocowaniem typu E. Pozwala to na zwiększenie ogniskowej przy zachowaniu imponujących parametrów obrazu[iii] oraz szybkości i dokładności systemu AF.

Lekka, wyważona konstrukcja Sony FE 600 mm F4 GM OSS

Nowy superteleobiektyw stałoogniskowy waży tylko 3040 g. Jest najlżejszym produktem w swojej klasiei, co przekłada się na nieosiągalną wcześniej poręczność i swobodę ruchów. Do uzyskania takiej lekkości przyczyniła się technologia z uznanego modelu FE 400 mm F2,8 GM OSS. W nowym obiektywie wykorzystano trzy soczewki fluorytowe, zmniejszono natomiast liczbę soczewek z przodu tubusu. Mniejsze wymiary i waga to również efekt użycia stopu magnezu.

Z modelu FE 400 mm F2,8 GM OSS zapożyczono także inne rozwiązanie: konstrukcję eliminującą duży ciężar z przodu obiektywu. Pozwoliło to zmniejszyć moment bezwładności i zapewnić szybsze, dokładniejsze panoramowanie przy zdjęciach z ręki lub monopodu.

Trwałość, niezawodność i kontrola

Fotografowie sportu i dzikiej przyrody muszą liczyć się z trudnymi warunkami pracy. W konstrukcji obiektywu FE 600 mm F4 GM OSS wykorzystano więc trwały stop magnezu, a osłonę przeciwsłoneczną wykonano z lekkiego włókna węglowego. Zapewniono również odporność na pył i wilgoć[iv], a przednią soczewkę pokryto fluorem, zabezpieczając ją przed osadzaniem się brudu i powstawaniem odcisków palców.

Na tubusie obiektywu umieszczono szereg fizycznych elementów sterujących, w tym cztery przyciski blokady ostrości, do których można przypisywać także inne funkcje, i przełącznik trybu DMF do natychmiastowego włączania ręcznej regulacji ostrości. Nie zabrakło też pierścienia regulacji ostrości, który dzięki systemowi Linear Response MF umożliwia szybkie i dokładne ręczne ustawianie ostrości.

W wykonywaniu wyraźnych zdjęć akcji sportowych pomaga wbudowany optyczny stabilizator obrazu. Może on pracować w trzech trybach, w tym trybie 3[v] z zaawansowanym algorytmem ułatwiającym komponowanie ujęć przy śledzeniu ruchomych obiektów. Obiektyw jest też wyposażony w pierścień funkcji z ustawieniami "Pamięć" i "Funkcja" oraz system wsuwanych filtrów o średnicy 40,5 mm, takich jak filtr ND czy oferowany oddzielnie kołowy filtr polaryzacyjny VF-DCPL1. Zainstalowany w obiektywie filtr VF-DCPL1 można obrócić do żądanego położenia, zapewniającego oczekiwany efekt polaryzacji.

Sprzedaż obiektywu FE 600 mm F4 GM OSS w Europie rozpocznie się w sierpniu 2019 r.

[i]W porównaniu z wymiennymi obiektywami 600 mm F4 do korpusów z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu (35 mm), stan na czerwiec 2019 r., badanie Sony

[ii]Funkcjonalność systemu AF jest ograniczona w przypadku użycia obiektywu na korpusie z serii NEX bądź korpusie ILCE-3000/3500, ILCE-5000/5100 lub ILCE-7/7R/7S.

[iii]Maksymalny otwór przysłony po dodaniu telekonwertera 1,4x wynosi F5,6, a telekonwertera 2,0x — F8.

[iv]Nie gwarantuje się stuprocentowej odporności na pył i wilgoć.