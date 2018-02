Surrealistyczne wystawy fotografii w Rybniku

W piątek 2 marca 2018 r. o godz. 18.00 w ramach Wieczoru sztuk R E M w Rybniku odbędzie się Recital harfisty Michała Zatora, wernisaż malarstwa oraz dwa wernisaże wystawy fotografii: Łukasza Cyrusa pt. „Autoportret” oraz Sylwii Księżopolskiej pt. „REM”





"Wierzę, że fotografia jest jak muzyka instrumentalna, która nie potrzebuje słów czy historii, by wzbudzać emocje. Fotografia nie musi odwoływać się do czegokolwiek, co znamy, by zaistnieć i pozostać w naszej pamięci. Prawdę powiedziawszy myślę, że im dalej jej do rzeczywistości, tym bardziej możemy ją docenić i cieszyć się nią taką, jaką jest, gdyż już nie naśladuje niczego. Odkleja się od rzeczywistości. Fotografia odklejona daje nieskończone możliwości interpretacji, gdyż sama nie jest skończona. Nie można porównać jej do oryginału, gdyż ten jest ze świata, którego ona nie próbuje naśladować. W jej obliczu słowa tracą swoją moc. Zatem brak sposobu, by fotografię odklejoną opisać. Trzeba jej doświadczyć zmysłami. Fotografia odklejona pochodzi ze świata emocji i wyobraźni. Emocjami i wyobraźnią należy ją odbierać" - mówi Łukasz Cyrus.

Autoportret - wyabstrahowana, geometryczna struktura świata pochwycona w obrazie jest nośnikiem uczuć, emocji i wrażliwości fotografującego. Zdjęcia z cyklu "Autoportret" nie przybliżają nikogo do poznania prawdy o miejscach sfotografowanych. Zdradzają one osobiste spojrzenie autora. Zdjęcia te przestają być obrazem swojego odniesienia, a stają się obrazem swojego stwórcy. Aparat fotograficzny patrzy w obie strony. Kiedy robię zdjęcie tego, co przede mną, jednocześnie fotografuję to, co głęboko we mnie.

Fot. Łukasz Cyrus

Fot. Łukasz Cyrus

Fot. Łukasz Cyrus