Swetry niewidzialności – fotograf i rękodzielniczka łączą siły w nietypowym projekcie

Zdjęcia, które tutaj zobaczycie mogą się wydawać banalne. W końcu ile razy już pomysłowi fotografowie próbowali wtopić w tło swoich modeli za pomocą odpowiednio modyfikowanego otoczenia, farb, taśmy klejącej, albo wręcz Photoshopa? Tym razem jednak efekt ten osiągnięto zupełnie inaczej – rzec można, że znacznie bardziej ambitnie. Projekt o nazwie Knitted Camouflage powstał i rozwija się dzięki współpracy fotografa Josepha Forda oraz rękodzielniczki Niny Dodd specjalizującej się w robótkach ręcznych. A we wszystkim główną rolę odgrywają... odpowiednio wykonane swetry i spodnie.

Joseph Ford jest fotografem lubującym się w łączeniu ze sobą na zdjęciach obiektów o podobnych kształtach, ale należących do zupełnie różnych światów – o tym, do czego może to prowadzić, przekonacie się zaglądając na jego stronę internetową. Nina Dodd to z kolei rękodzielniczka specjalizująca się w nietypowych robótkach ręcznych, występująca pod pseudonimem Duke of Woolington, co doskonale oddaje zakres jej umiejętności. Razem współpracują już od czterech lat nad projektem o nazwie Knitted Camouflage (pl. "kamuflaż na drutach"), w ramach którego powstają efektowne zdjęcia modeli i modelek idealnie zlewających się z tłem – a wszystko to za sprawą odpowiednio wykonanych ubrań.