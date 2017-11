Świat do góry nogami – niesamowite podziemne zdjęcia z ukraińskiej kopalni soli

Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w miejscu, które wygląda niczym sen jakiegoś szalonego artysty science-fiction... Niby to jaskinia, ale stoicie na stropie, a daleko nad Wami (lub bardzo blisko – w zależności od miejsca) znajduje się podłoże. A może są to po prostu dwa dziwne, płaskie i skaliste światy, które łączą się gdzieś daleko, na horyzoncie? Nie, to po prostu opuszczona kopalnia soli w Stebniku na Ukrainie, zaledwie 60 kilometrów od polskiej granicy, pokazana obiektywem kijowskiego fotografa Jarosława Sehedy.

Stebnik to niewielka, obecnie około 22-tysięczna miejscowość w zachodniej Ukrainie, w której od 1521 roku aż do upadku ZSRR w 1991 roku wydobywano sól kamienną. Obecnie jest to opuszczone miejsce, popularne wśród miłośników poszukiwania mocnych wrażeń i niezwykłych widoków. A tych jest tu pod dostatkiem.