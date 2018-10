Świat kolorów - pierwsze wybrane zdjęcia konkursowe

Nie możemy jednak liczyć na to, że aparat wykona za nas całą pracę. Na początek ważne jest zrozumienie jednej podstawowej rzeczy: niezależnie od tego jakich narzędzi użyjemy podczas wykonywania zdjęcia, to widoczne na nim kolory mogą być tylko tak dobre, jak dobre było światło padające na scenę. Wszystkie obserwowane przez nas i rejestrowane przez aparat kolory są efektem odbijania się tego światła od oglądanych obiektów (nie dotyczy to tylko przedmiotów świecących własnym światłem).

Często w domu okazuje się, że zdjęcia, które na ekranie LCD aparatu prezentowało się całkiem w porządku, na ekranie monitora wyglądają dziwnie. Bo czy ktokolwiek słyszał o tym, żeby trawa była turkusowa? W dodatku stado pasących się na zboczu fotografowanej góry dzikich zwierząt zlało się w jednorodną burą plamę. Czego zatem fotograf powinien wymagać od swojego monitora? Oczywiście tego, aby ten wyświetlał prawidłowo zdjęcia z aparatu cyfrowego podczas ich oglądania i obróbki. Najważniejszym kryterium jest zawsze odpowiednio szeroka przestrzeń barwna oraz wierność odwzorowania kolorów.