Świat sferycznych zwierząt - Aditya Aryanto tworzy własną balonową faunę

Często obrazy powstają jako odpowiedź na pytanie – co by było gdyby? Najwyraźniej Aditya Aryanto zastanawiał się, jak wyglądałyby zwierzęta, upodobnione do nadmuchanym powietrzem balonów. Efekt jego poszukiwań jest naprawdę ciekawy – psy, koty, tygrys, słoń, żyrafa, lis, szop i wiele więcej przedstawicieli fauny wyglądają tak, jakby unosiło je powietrze lub miałyby za chwile eksplodować.

